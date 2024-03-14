نشطاء يرسمون علم فلسطين في أشهر شوارع مدينة فرنسية

وطنا اليوم:فوجئ العديد من سكان مدينة نانت الفرنسية بصباغة أحد الشوارع والأزقة الشهيرة في المدينة بألوان علم فلسطين، إلى جانب تغيير اسم الحي من “حي السلام” إلى حي “وقف إطلاق النار في غزة”، بينما رفضت عمدة المدينة كل دعوات إزالتهما.

حسب تقرير لصحيفة “لوفيغارو”، الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، فإن مجموعة من الأحياء والشوارع الشهيرة في المدينة تمت صباغتها بأعلام فلسطين، وقد تحولت إلى مقصد يزوره الزوار، خاصة بعد أن نشرتها وسائل إعلام فرنسية مقربة من أحزاب اليسار المعروفة بدعمها للقضية الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة شهادات من عامل في متجر مجاور للشارع الذي اصطبغ بألوان علم فلسطين، يؤكد فيها أن الجميع استيقظ يوم الثامن من مارس/آذار الماضي، ووجد ألوان الشارع تغيرت بعد أن ظل لمدة 5 سنوات ملوناً بألوان مغايرة.

حسب الصحيفة نفسها، فإن عمدة مدينة نانت تعرضت لضغوطات كبيرة، من أجل منع هذه المبادرات، خاصة من أحزاب اليمين المتطرف.

وقامت الصحيفة بمراسلة المجلس البلدي، تطالبه بتوضيح موقفه، فكان رده أنه “نظراً إلى الوضع الإنساني المأساوي في غزة، فقد قررنا عدم تنظيف درجات سلم بوتي سانت آن في هذه المرحلة”.

وكانت مجموعة من البلديات في عدد من المدن الفرنسية قد أقدمت على إزالة أعلام فلسطين المرسومة على الجدران، كما كان عليه الحال في مدينة مارسيليا، جنوبي البلاد.

إلى جانب ذلك، تداول عدد من النشطاء الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تُظهر تغيير اسم شارع في المدينة من شارع “السلام” إلى شارع “وقف إطلاق النار في غزة”، في دعوة مباشرة وصريحة إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم تنظيم مظاهرات منتظمة لدعم الشعب الفلسطيني بمبادرة من جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية ومنظمات غير حكومية في مدن مختلفة، مثل كليسون أو بورنيك أو حتى نانت، حيث قام بعض المتعاطفين في 17 فبراير/شباط بإعادة تسمية “شارع السلام” إلى “شارع وقف إطلاق النار”. في غزة، وهي اللوحة التي مازالت معلقة إلى الآن.