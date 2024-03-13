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05:29
ترتيبات لهجرة الفلسطينيين من غزة بالسفن عبر البحر
04:46
واشنطن تمدد إعفاء للعراق بدفع تكاليف إمدادات كهرباء لإيران
03:44
الحوثيون يعتزمون منع السفن من المرور عبر المحيط الهندي
02:25
أميركا تُنهي صياغة مشروع قرار بمجلس الأمن لدعم هدنة غزة
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انطلاق فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم في محافظة إربد.
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إعلام عبري: 4 آلاف إلى 6 آلاف جندي لحماس وسط وشمال غزة
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المستشفى التخصصي ينظم يوم طبي مجاني لأهالي مخيم غزة
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سفارة الإحتلال بعمان تحتجز ٤٠٠ جواز سفر أردني .. تفاصيل
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محمود عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة
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عاجل: شاهد.. صور تظهر أعمال بناء رصيف على ساحل غزة
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وفيات
والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة الله
13 مارس 2024
وطنا اليوم:والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة الله
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24 ساعة
05:29
ترتيبات لهجرة الفلسطينيين من غزة بالسفن عبر البحر
04:46
واشنطن تمدد إعفاء للعراق بدفع تكاليف إمدادات كهرباء لإيران
03:44
الحوثيون يعتزمون منع السفن من المرور عبر المحيط الهندي
02:25
أميركا تُنهي صياغة مشروع قرار بمجلس الأمن لدعم هدنة غزة
02:14
انطلاق فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم في محافظة إربد.
01:11
إعلام عبري: 4 آلاف إلى 6 آلاف جندي لحماس وسط وشمال غزة
00:21
المستشفى التخصصي ينظم يوم طبي مجاني لأهالي مخيم غزة
00:09
سفارة الإحتلال بعمان تحتجز ٤٠٠ جواز سفر أردني .. تفاصيل
23:25
محمود عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة
22:36
عاجل: شاهد.. صور تظهر أعمال بناء رصيف على ساحل غزة
21:52
مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الطيب وآل أبو غيداء
21:30
وفاة طفل دهساً في اربد
وفيات
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رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن