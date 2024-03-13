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أربعاء دامية في إيران.. مئات القتلى والمصابين في احتفالات قبل عيد النيروز

13 مارس 2024
أربعاء دامية في إيران.. مئات القتلى والمصابين في احتفالات قبل عيد النيروز

وطنا اليوم:لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من ألفي شخص بجروح بعضهم في حالة خطيرة، جراء الاحتفالات التي جرت بمناسبة “آخر ليلة أربعاء” من العام الإيراني الحالي.
وتعرف الاحتفالات التي جرت بمناسبة آخر ليلة أربعاء من العام الإيراني الحالي، بالفارسية “جهارشنبه سوري”، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأشارت وسائل إعلام إلى أنه “تم تسجيل قرابة 23 حالة وفاة في عموم إيران كما تم تسجيل إصابة 2114 بجروح”.
وأضافت أنه “من بين المصابين جرى إحالة 1616 إلى المستشفيات من بينهم 413 إصابتهم خطيرة، من بينهم 152 شخصا تعرض للبتر و700 تعرضوا للأضرار في العين”.
وأوضحت أن”محطات النقل العام تعطلت عن العمل بسبب طوابير المواطنين، ولم يستخدم العديد من المواطنين المركبات الخاصة هربا من حركة المرور”.
ويعد “ليلة الأربعاء” أحد “مظاهر استقبال عيد النيروز الذي يصادف 21 مارس، وهو مهرجان تقليدي إيراني لوداع آخر شمس في السنة يقام في ليلة الأربعاء الأخير من السنة الفارسية”.


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