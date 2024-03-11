الناشط الأمريكي شون كينج وزوجته يعتنقان الإسلام ليلة رمضان

وطنا اليوم:انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اعتناق الكاتب والناشط الأمريكي، جيفري شون كينغ وزوجته راي كينغ، الإسلام، وجاء إسلام شون كينغ الأحد 10 مارس/آذار 2024، ليلة اليوم الأول من شهر رمضان الكريم الذي بدأ في أغلب الدول الإسلامية الإثنين 11 مارس/آذار.

في بث مباشر شاركه البروفيسور خالد بيضون المقيم في الولايات المتحدة على موقع Instagram، الإثنين، يظهر شون وراي ينطقان الشهادة، بمساعدة الباحث والناشط الإسلامي الأمريكي عمر سليمان، ذو الأصول الفلسطينية.

إسلام شون كينغ وزوجته

شون كينغ نشر مقطع الفيديو على صفحته بمنصة فيسبوك، وأرفقه بمنشور تحدث فيه عن اعتناقه الإسلام، مساء الأحد، تزامناً مع بداية شهر الصيام.

حيث قال كينغ في منشوره: “عدت أنا وزوجتي للتو إلى المنزل بعد صلاة العشاء في مسجدنا في منطقة دالاس بولاية تكساس، حيث نطقنا معاً الشهادة واعتنقنا الإسلام تزامناً مع بداية شهر رمضان، لقد كان يوماً جميلاً وقوياً وذا معنى بالنسبة لنا ولن ننساه أبداً”.

أضاف: “سأصلي من أجلكم، وأطلب منكم الاستمرار في الصلاة من أجلنا، سنبدأ الصيام هذا الصباح مع أكثر من مليار مسلم حول العالم”، في إشارة لبدء صيام اليوم الأول من رمضان.

عما يحصل في قطاع غزة قال كينغ: “قلبي مع أصدقائي الأعزاء في غزة، وأنا فخور بأننا تمكنا من تقديم وجبات طعام الليلة لآلاف العائلات من شمال غزة إلى جنوبها، وسنفعل ذلك كل يوم من أيام شهر رمضان”.

دعم القضية الفلسطينية

قبل إسلام شون كينغ، فقد اشتهر الناشط الأمريكي البالغ من العمر 44 عاماً، بمناصرته للقضية الفلسطينية ورفضه لحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

فيما حظرت شركة “ميتا” الأمريكية حساب الكاتب الناشط المؤثر الأمريكي اليساري شون كينغ على منصة “إنستغرام” بسبب منشوراته المؤيدة لفلسطين ووصفه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بـ”الإبادة الجماعية”.

بينما ظهر كينغ في مقطع فيديو على حسابه بمنصة فيسبوك قائلاً: “أخبرتني مصادري داخل (ميتا) أنهم يتتبعون عنوان “الآي بي” (IP) الخاص بي وسوف يحذفون أي شيء أقوله في أي مكان”.

أضاف: “بينما ⁣أشعر بالإحباط لأن (إنستغرام) حظرني بسبب النضال من أجل فلسطين، والتحدث عن حقوق الإنسان والكرامة للفلسطينيين، لكنني أرفض خيانة قيمي ومبادئي من خلال البقاء صامتاً أمام هذه الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية”.

كما قال “منصّة (تك توك) حظرت حسابي نهائياً رغم أنني لا أستخدمه. كما تعرّض حسابي على (إنستغرام) لتقييدات متعددة. لقد مررت بأوقات أصعب بكثير من حظري على (إنستغرام)، الأوقات الصعبة هي غزة الآن”.

وولد جيفري شون كينغ في 17 سبتمبر/أيلول عام 1979 بمقاطعة فرانكلن في ولاية كنتاكي الأمريكية. حصل على شهادته الجامعية من كلية مورهاوس في أتلانتا بولاية جورجيا؛ حيث تخصص في دراسة التاريخ، وفي العام 1999 تم انتخابه رئيساً لاتحاد الطلاب.

بعد التخرج، عمل كينغ مدرساً لمادة التربية المدنية في المدرسة الثانوية لمدة عام تقريباً ثم عمل في نظام قضاء الأحداث في أتلانتا، قبل أن يتحول إلى قس في مركز توتال غريس المسيحي في مقاطعة ديكالب بجورجيا، وفق ما ذكره موقع قناة “الجزيرة”.

في العام 2008 أسس كينغ كنيسة في أتلانتا تسمى الكنيسة الشجاعة، قادها لمدة 4 سنوات حيث استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد أعضاء جدد وكان يُعرف باسم “قس فيسبوك”.

كان كينغ كاتباً منتظماً في صحف “ديلي كوس”، و”نيويورك ديلي نيوز”، و”ذا يونغ توركس”، وفي أغسطس/آب 2015 أسس منظمة “العدالة معاً”، قبل أن يحلها في 2016، ويشارك في العام 2018 في تأسيس منظمة “العدالة الحقيقية”.

وأطلق كينغ موقع “نجمة الشمال” الإلكتروني، وفي العام 2020 أسس منظمة “مشروع القانون الشعبي” غير الربحية والتي جمعت في عامها الأول أكثر من 6.5 مليون دولار.

وعلى الصعيد السياسي، أعلن كينغ تركه الحزب الديمقراطي في أعقاب الانتخابات الرئاسية في العام 2016، لكنه عاد ليعبر عن دعمه لاختيار كامالا هاريس مرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي في انتخابات العام 2020.