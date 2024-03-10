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فيلادلفيا تحتفل بتخريج كوكبة جديدة من خريجيها

منذ ساعتين
فيلادلفيا تحتفل بتخريج كوكبة جديدة من خريجيها

وطنا اليوم:برعاية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس جامعة فيلادلفيا ، وعدمن عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة الخريجين، احتفلت جامعة فيلادلفيا بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها للفصل الاول للعام ٢.٢٣/٢٠٢٤ الذي أقيم في صالة فيلادلفيا الرياضية يوم الأربعاء الموافق 6/3/2024
وسلم نائب الرئيس الخريجين شهاداتهم وسط أهازيج الفرح والسرور وهنأ الخريجين وذويهم وحثهم على أن يكونوا بناة خير وفلاح وأن يساهموا في بناء المجتمع بكل كفاءة واقتدار كما أعدتهم الجامعة وصقلتهم وعززت فيهم روح الابداع من أجل أن يكملوا مسيرتهم الحياتية أينما تواجدوا في شتى أنحاء المعمورة. مؤكدًا أن الإنجازات التي حققتها الجامعة مؤخرًا تعد مؤشرًا واضحًا على تميز سياسة الجامعة التعليمية على مستوى الجامعات الخاصة
وأكد الدكتور عمر الكفاوين عميد شؤون الطلبة في كلمته أن الجامعة تخرج أبناءها الطلبة الذين احتضنتهم وقدمت لهم العلم والمعرفة وأكسبتهم مهارات التواصل والتعامل لتحقيق أهدافهم تحت ظل القيادة الهاشمية سائلا الله العلي القدير أن يحفظ الأردن قيادة وشعبًا وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار


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