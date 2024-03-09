عميد كلية طب الاسنان في الجامعة الهاشمية يشارك في ندوة حوارية حول تأثير مرض السكري على صحة الفم والاسنان

وطنا اليوم_شارك الاستاذ الدكتور زياد نواف الدويري عميد كلية طب الاسنان في الجامعة الهاشمية ورئيس قطاع الصحة في اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب في الندوة الحوارية الدولية حول العوامل الصحية والنفسية والاجتماعية المرتبطة بمرض السكري تحت شعار “لدعم أطفالنا في مواجهة السكري” والتي نظمها الاتحاد بالتعاون مع جامعة عمر المختار في الجمهورية الليبية ومنظمة كرامة طفلي لشؤون وحماية الاطفال .



وشارك الدكتور الدويري في الندوه من خلال محاضرة حول “تأثير مرض السكري على صحة الفم والأسنان لدى الأطفال”. حيث تم استعراض نتائج اخر الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بتأثير مرض السكري على حالة صحة الفم والاسنان للأطفال المصابين والتي تشمل التغييرات على مستويات متعددة ، بما في ذلك كمية وتكوين اللعاب، تسوس الأسنان، صحة اللثة والانسجة الداعمة للاسنان،

الميكروفلورا الفموية ،

نمو وبزوغ الأسنان و التهابات الفم الميكروبية اضافة الى الاعتبارات المتعلقة بعلاج أسنان الأطفال المصابين بالسكري.





كما تم التركيز خلال المحاضرة على اهمية الإدارة العلاجية للأطفال المصابين بالتنسيق مع طبيب الطفل أو أخصائي الغدد الصماء من أجل تحديد الحالة الصحية للمريض والتخطيط لعلاج الأسنان الذي يمكن إنجازه بشكل فعال اضافة الى اهمية اتباع العلاج الوقائي من التهابات الفم التي قد تساهم في اضطراب التحكم في التمثيل الغذائي.



وقد اشتملت الندوة كذلك على مداخلات حول متابعة وعلاج النوع الأول من السكري، دور الأسرة في تقديم الدعم والمساندة الاجتماعية، العوامل المؤثرة في التحكم بالسكري عن طريق النظام الغذائي، العوامل الاجتماعية المرتبطة بالسكري والامن النفسي .



ومن الجدير بالذكر اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب من الاِتّحادات العربيّة النّوعيّة المتخصّصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصَاديّة العربيّة، واِتّخذ من العاصمة الأردنيّة عمّان مقرًّا له ويضم أعضاء أكاديميين وعلماء من جامعات مختلفة من مختلف الدول العربية