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عاجل / التعليم العالي : قوائم المنح والقروض بعد عيد الفطر

منذ ساعتين
عاجل / التعليم العالي : قوائم المنح والقروض بعد عيد الفطر

وطنا اليوم_اكد الناطق الرسمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب ان الوزارة ستقوم باعلان اسماء  الطلبة المستفيدين من المنح والقروض بعد انتهاء عيد الفطر المبارك .


واضاف الخطيب ان الوزارة تقوم حاليا بتدقيق الاعتراضات المقدمة من قبل الطلبة والتي انتهت فترة تقديمها يوم الخميس الماضي ، مشيرا الى ان عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ نحو ٨٠ الف طالب .


وبين الخطيب ان سبب تاخر الوزارة  باعلان اسماء الطلبة المستفيدين هو الانتقال من النظام الجديد الى النظام القديم في تطبيق الاسس والشروط على الطلبة والاجراءات الاخرى من  تدقيق والنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل الطلبة .

وقال الخطيب ان الوزارة لا تستطيع فتح المجال للطلبة الذين لم يتقدموا للاستفادة من المنح والقروض مرة اخرى لسبب او لاخر، مؤكدا ان البرمجية  كانت تسمح لجميع الطلبة بالتقدم ولم يكن هناك رفض لاي طلب .

واشار الخطيب الى ان لجنة ادارة الصندوق هي من سيقرر عدد الطلبة الذين سيتم شمولهم بالمنح والقروض .


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