سفارة مملكة تايلند في الأردن تزور جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم- استقبل الأستاذ الدكتور أنس السعود نائب رئيس جامعة عمان الأهلية لشؤون العلاقات الدولية والجودة، السيد اديساك جانتاوم نائب رئيس بعثة سفارة مملكة تايلند في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور السعود عرضاً موجزاً عن الجامعة منذ تأسيسها كأول جامعة خاصة في الأردن، اشتمل شرحاً عن خطتها الاستراتيجية ورؤيتها وكلياتها ومراكزها وبرامجها وخططها المستقبلية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الجامعة لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتعزيز التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية بهدف تحقيق التطور الأكاديمي والثقافي المستدام.

وأعرب السيد اديساك عن سعادته بالمستوى المتميز الذي حققته وتحققه الجامعة، وعرض بعض المقترحات التي من شأنها تعزيز سبل التعاون الثقافي والأكاديمي بين الجامعة والسفارة.

كما تم التأكيد على أهمية توطيد العلاقات الثنائية في مجال التعليم والثقافة بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة تايلند.

من جانبه أكد الدكتور السعود استعداد الجامعة لدعم وتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين الطلاب والباحثين من البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز الفهم المتبادل وتعزيز الروابط الثقافية بين الشعبين.

وحضر اللقاء رئيسة قسم السمعة والتواصل في مركز الارتباط العالمي السيدة ريم عابد.

ومن ثم اصطحب الدكتور السعود، السيد اديساك في جولة على بعض مرافق الجامعة مثل كلية طب الأسنان ومجمع الأرينا الثقافي والرياضي وكلية فنون الطهي والضيافة، وفي ختام الزيارة قدم السعود درعا تذكاريا لضيفها الكبير تقديراً لزيارته الكريمة.