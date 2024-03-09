بحث التعاون بين عمان الأهلية وجامعة شرق البحر المتوسط القبرصية



وطنا اليوم_استقبل نائب رئيس جامعة عمان الأهلية لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود، نائب رئيس جامعة شرق البحر المتوسط للترويج والاتصالات المؤسسية الأستاذ الدكتور علي أوزتورين يرافقه السيد سفكيت سيركان منسق الاعلام المرئي في جامعة شرق البحر المتوسط في قبرص التركية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.



وحضر اللقاء من مركز الارتباط العالمي رئيسة قسم السمعة والتواصل السيدة ريم عابد والآنسة ايمان التلي رئيسة قسم مشاريع الأبحاث الدولية.



وتبادل الطرفان الآراء والخبرات في مجالات التعليم والبحث العلمي، حيث أعرب الدكتور أنس السعود عن استعداد جامعة عمان الأهلية لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع جامعة الشرق البحر المتوسط في مجالات متعددة.



وشمل اللقاء عرضاً تفصيلياً قدمه الدكتور السعود عن الجامعة منذ تأسيسها كأول جامعة خاصة في الأردن، موضحاً خطتها الاستراتيجية ورؤيتها، ومضيئا على كلياتها ومراكزها وبرامجها وخططها المستقبلية .



من جانبه، أشاد الدكتور علي أوزتورين عن اعتزازه بالسمعة الدولية التي تحظى بها جامعة عمان الأهلية في الإقليم والعالم؛ معبراً عن تقديره للجهود التي تبذلها جامعة عمان الأهلية في تطوير التعليم والبحث العلمي في المنطقة، وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعتين لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الجودة في التعليم العالي.



وقد تم اصطحاب الوفد في جولة على بعض مرافق الجامعة ومنها كلية طب الأسنان ومجمع الارينا الثقافي والرياضي وكلية الضيافة وفنون الطهي وغيرها من المرافق الهامة في الجامعة .