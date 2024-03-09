بحث التعاون بين جامعة عمان الأهلية وجامعة UCLA الأمريكية

استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، السيد دينيس كوتورييه مدير البرامج الدولية للشركات والبرامج المخصصة في جامعة UCLA الأمريكية، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة – مدير مركز الارتباط العالمي الأستاذ الدكتور أنس السعود وذلك لبحث سبل التعاون

المستمر بين الجامعتين لتطوير البرامج التعليمية وتعزيز التدريب الأكاديمي، وبالتحديد برامج UCLA Extension.

وتركزت المحادثات على استكشاف فرص التعاون في تطوير برامج مشتركة تستفيد من خبرات جامعة UCLA العريقة.

وشمل اللقاء عرضاً تفصيلياً قدمه الدكتور السعود عن الجامعة منذ تأسيسها كأول جامعة خاصة في الأردن، موضحاً خطتها الاستراتيجية ورؤيتها، ومضيئا على كلياتها ومراكزها وبرامجها وخططها المستقبلية .

وأشار كوتورييه إلى أهمية توفير فرص التدريب والتعلم المستمر لأعضاء هيئة التدريس في لوس أنجلوس وخارجها، سواء عبر الدورات التقليدية في الفصول الدراسية أو عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، ستعمل جامعة عمان الأهلية كشريك استراتيجي لـ UCLA Extension، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز برامج التعليم وتطوير مهارات العمل للطلبة وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.

وقد حضر اللقاء كل من عميدة كلية العمارة والتصميم الدكتورة صبا نصيرات، ونائبة مدير مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز ابو سويلم، والدكتورة عرين الشرعة من كلية العمارة والتصميم، والسيدة ريم عابد من مركز الارتباط العالمي.

واصطحب الدكتور السعود الضيف في جولة على بعض مرافق الجامعة ومنها كلية طب الأسنان ومجمع الارينا الثقافي والرياضي وكذلك كلية الضيافة وفنون الطهي حيث كان في استقبالهم عميدة الكلية الدكتورة سوزي حاتوغ.