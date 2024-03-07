أمانة عمان تطلق الاصدار الخاص من الطوابع التذكارية بمناسبة يوم المدينة

وطنا اليوم:أطلقت أمانة عمان الكبرى وشركة البريد الاردني ، اليوم الخميس ، بمناسبة يوم مدينة عمان الذي يصادف السبت المقبل ( 2 اذار ) طوابع بريدية تذكارية لعمان، كان مجلس الوزراء قرَّر إصداره وإضافته لبرنامج إصدارات الطَّوابع البريديَّة لعام 2024 .

وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ” أن عمان درة التاج الهاشمي لها مكانتها وهويتها التاريخية والمعاصرة ، وان الطوابع التذكاري لعمان تحاكي تاريخها وارثها العريق واستحضار الانجازات ومستقبل المدينة التنموي ” .

واضاف ان هذا الاصدار الخاص ياتي بالتزامن مع مناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله سلطاته الدستورية ، مؤكداً على التوجيهات الملكية السامية بان الانجاز الحقيقي يكون دوماً بتقديم الخدمة التي يستحقها المواطن على اكمل وجه .

وقال رئيس مجلس ادارة شركة البريد الاردني سامي الداود ” اليوم ونحن نطرح إصدار خاص من الطوابع التذكارية بعنوان يوم مدينة عمان نؤكد أن هذا الاصدار يأتي اعتزاز بعاصمتنا الحبيبة التي اختارها كعاصمة للاردن الملك المؤسس المغفور له عبد الله الاول ، ورفع بنيانها جلالة المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله ، وأعز مجدها الملك المعزز جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله .

وحضر طرح الاصدار الخاص من الطوابع التذكارية نائب امين عمان محمد رسمي القيسي ، ومدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، ومدير عام شركة البريد الاردني بالوكالة هنادي الطيب ، ورئيس جمعية هواة الطوابع والعملات الاردنية جليل طنوس ، ورئيس قسم الطوابع نور ابو غيداء .

ويتكون الاصدار الخاص من 6 طوابع وبطاقة بريدية تحمل ابرز المواقع في مدينة عمان حديثاً وقديماً ، وياتي طرحه بعد أن قرر مجلس الوزراء في العام 2021 ، وضمن الاحتفالات بمئوية الدولة الاردنية اعتماد الثاني من آذار من كل عام يوما لمدينة عمان وهو ما يعتبر حدثا رسميا ترسيخاً لقيم الانتماء للمكان والزمان .