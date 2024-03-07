الأمانة تقدم 10 آلاف كتاب مجاناً للأردنيين

وطنا اليوم:عرضت أمانة عمان الكبرى، أمس الأربعاء، في الساحة الهاشمية، وبمناسبة يوم المدينة الذي صادف 2 آذار الحالي، 10 آلاف كتاب مجاناً للمواطنين، من مختلف العناوين والحقول الأدبية والفكرية والعلمية والتاريخية، وأخرى مخصصة للأطفال، بحضور المدير التنفيذي للثقافة المهندس بسام العبداللات.

وقال مدير دائرة المكتبات العامة ثامر الشوبكي، إن هذه المبادرة التي تطلقها دائرة المكتبات أحد الأذرع الثقافية لقطاع التنمية المجتمعية في الأمانة، تهدف إلى التحفيز على القراءة واقتناء الكتب، ونشر الإنتاج الفكري، ودعم مؤشر الثقافة وتعزيز أهمية الكتاب.

وشهد موقع توزيع الكتب، إقبالا كبيرا من طلبة المدارس والجامعات والباحثين والمثقفين ومواطنين يميلون إلى القراءة واقتناء الكتب.

وثمن مواطنون هذه اللفتة الطيبة للأمانة، لتقديم الكتب بالتزامن مع يوم مدينة عمان؛ ما يتيح المجال أمامهم لاقتناء الكتب والقراءة