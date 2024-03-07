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رئيس جامعة عمان الأهلية يفتتح معرض Art Hub للفنون الجميلة … صور

منذ 6 ساعات
رئيس جامعة عمان الأهلية يفتتح معرض Art Hub للفنون الجميلة … صور

وطنا اليوم:افتتح رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان المعرض الفني لطلبة Art Hub للفنون الجميلة، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وحشد من الطلبة.
وتضمن المعرض أعمالًا فنية متنوعة من فنانين محليين ودوليين، بما في ذلك لوحات وأعمال فنية تشكيلية.
وقدمت هذه الأعمال فرصة لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية لاستكشاف وتقدير الفنون المختلفة وتبادل الأفكار والتجارب الفنية. وقد أعرب الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة، عن سعادته بالمبادرة وأشاد بدور الفن في تعزيز التواصل الثقافي والإبداعي بين أفراد المجتمع الجامعي والمجتمع المحلي.
ومن جهته تحدث السيد معاذ الرواشدة – رئيس قسم الاستشارات والتعليم المستمر- عن دور القسم في تنظيم مثل هذه الفعاليات مع الاكاديميات التدريبية العاملة مع الجامعة ودورها في دمج افراد المجتمع المحلي في بيئة الجامعة ومنح الطلبة فرصة الاحتكاك المعرفي لاثراء مهاراتهم وخبراتهم.
وأضاف: تُعدّ اكاديمية ( Art Hub) من الاكاديميات الرائدة في مجال الفنون حيث انها المركز التدريبي الاول في الاردن الذي يقدم تعليم (الايربرش)، والذي يوفر كافة المتطلبات اللازمة لإنجاح البرامج التدريبية للطلبة وخصوصا في مجال المدربين ، كما يعتبر الفنان اوميد عباس من الفنانيين الرائدين في هذا المجال والذي بدوره أشرف على تدريب وتعليم طلبة الفنون حتى وصلوا لهذا المستوى المتطور في مجال الرسم.


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