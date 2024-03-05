امين عام الميثاق يحاضر في طلبة البلقاء التطبيقية كلية عجلون الجامعية

وطنا اليوم:استضافت كلية عجلون الجامعية اليوم امين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني في جلسة حوارية حول ” الحياة الحزبية في الأردن برنامج وتطلعات”.

وحضر اللقاء اكثر من ٢٥٠ شاب وشابة من طلبة الجامعة استمعوا الى الامين العام الذي انصب حديثه على الاهمية الكبيرة لدور الشباب في التحديث السياسي واننا نعول عليهم في المرحلة المقبلة، وانهم يعيشون في لحظة تاريخية لان هذا التحديث غير مسبوق منذ ثلاثين عاماً، وتاكيدا على اهمية دور الشباب تم اضافة مادة بالدستور الأردني خاصة بالشباب اضافة الى تخفيض سن الترشح الى سن ٢٥ عام ، وان الخامس من كل قائمة وطنية يجب ان يكون من الشباب.

وقال الامين العام ان المجتمع الاردني مجتمع فتي وشبابي لذلك نعول على شبابنا المثقف الواعي ان يعي دوره تماما وان يكون على يقين ان قيادة المرحلة القادمة للشباب لذلك عليهم ان يعوا اهمية دورهم في المرحلة القادمة وان ينخرطوا بالعمل السياسي الذي ضمنه سيد البلاد .

هذا واكد الامين العام عن هوية الميثاق الوطني انه حزب محافظ وسطي برامجي حداثي يستمد هويته من هوية الدولة التي تأسست على قيم ومبادىء الثورة العربية الكبرى، والتي ركزت على الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الانسان.

وتحدث الامين العام للشباب الحضور عن ثوابت الحزب، وهي الدين والعرش والجيش والأجهزة الأمنية والوحدة الوطنية وفلسطين والقدس.

وفي ختام الجلسة جرى حوار مع الشباب الذين استمعوا بحرص كبير ما ينم عن الثقافة العالية التي يتمتع بها شباب الوطن وعن حرصهم على الوطن الذي يكبر بشبابه ، وأجاب الامين العام على أسئلة واستفسارات الحضور.