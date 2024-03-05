أساتذة من جامعة فيينا الطبية يحاضرون في عمان الأهلية

وطنا اليوم:تفعيلاً للتعاون المشترك بين جامعة عمان الأهلية وجامعة فيينا الطبية، حاضر كل من البروفيسور شاروخ شاريات والبروفيسور هارالد ستي من جامعة فيينا الطبية في أعضاء هيئة تدريس كلية طب الأسنان وكلية العلوم الطبية المساندة وكلية الصيدلة وكلية التمريض في جامعة عمان الأهلية.

حيث استقبل الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية الأساتذة الزائرين بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور يزن حسونة صباح يوم الأحد الموافق 3-3-2024، والذين يعملون أيضاً كباحثين رئيسيين في مركز الحوراني للبحوث العلمية التطبيقية. حيث أكد مدير المركز الأستاذ الدكتور أنس السعود أن هذه المحاضرات تأتي ضمن برنامج تعاون مشترك لنقل الخبرات الطبية والعلمية والبحثية لأعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الطبية التابعة لجامعة عمان الأهلية بتنظيم من المركز.

وتأتي هذه الزيارة التي استمرّت لمدة يومين ضمن إطار التعاون المشترك في الإشراف على الكليات الطبية وبالتحديد كلية طب الأسنان التي استحدثت مؤخراً في جامعة عمان الأهلية ضمن أعلى معايير الجودة العالمية في مجال طب الأسنان.

كما تم الالتقاء بمجموعة من الأطباء المبتعثين من جامعة عمان الأهلية للاختصاص في مجال علوم طب الأسنان المختلفة. وقال السعود أن الشراكة مع جامعة فيينا الطبية والمصنفة بالمرتبة 201 عالمياً بدأت عام 2021 مع حصول جامعة عمان الأهلية على ترخيص استحداث كلية طب الأسنان، وتم تفعيل هذه الشراكة من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين كوادر الجامعتين بما يضمن تحقيق أهداف الاتفاقية التي تهدف لنقل أحدث التقنيات الطبية والعلمية والخبرات لجامعة عمان الأهلية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الجودة العالمية، وتخريج كوادر طبية متخصصة قادرة على المنافسة على المستوى العالمي وليس المستوى المحلي أو الإقليمي فحسب.

يذكر أن جامعة عمان الأهلية صنفت العام الماضي بالمرتبة الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة والمرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة والمرتبة 801 على مستوى العالم حسب تصنيف كيو أس العالمي، وتسعى الجامعة لدخول قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم خلال السنوات الثلاث القادمة بعد دخولها ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم.