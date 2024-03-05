منح دراسية للأردنيين من المعهد القبرصي لطب الأعصاب

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر 3 منح ماجستير مقدمة من المعهد القبرصي لطب الأعصاب وعلم الوراثة للعام الجامعي 2024-2025.

وقالت الوزارة في بيان، إن انتهاء تقديم الطلبات للاستفادة من المنح سيكون في 14 أيار المقبل، وبتخصصات علوم الطب الجزيئي، والوراثة الطبية، والأعصاب، والتكنولوجيا الحيوية.

وبينت أن المنح تغطي رسوم الدراسة ونفقات الإقامة والمعيشة، ويشترط حصول المتقدم على أحد امتحاني اللغة الانجليزية (IELTS H, TOEFL IBT) بعلامة لا تقل عن 6، والالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

وقالت الوزارة إنه يمكن للراغبين بتقديم الطلب من خلال الضغط هنا، كما يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المنح وشروط القبول بالدخول هنا.