اعتصام أمام الجامعة الأردنية للمطالبة بصرف بدل مواصلات

وطنا اليوم _نفذ المئات من “الطلبة المعلمين” اعتصام أمام الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، للمطالبة بمستحقاتهم المالية “بدل مواصلات 100 شهرياً”.



وقال عدد من المعتصمين، انهم قد التحقوا بدبلوم المنتهي بالتعيين بعد ان تقدموا لامتحان ديوان الخدمة واتموا المقابلات الشخصية، ليتم ترشيحهم إلى الدبلوم لانه شرط للتعيين بدلاً من التعيين المباشر.



وأضافوا ان اعتصامهم اليوم جاء للحصول على مستحقاتهم، كما ورد من وزارة التربية والتعليم التي قامت بصرف هذه المستحقات للدفعات السابقة، ليأتيهم الرد انه لا يوجد مستحقات بدل مواصلات.



وابدى المعتصمون في حديثهم لسرايا، استغرابهم من عدم صرف المستحقات خاصة ان الدبلوم مدعوم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمدة 5 سنوات خاصة انهم تم تبليغهم بضرورة التفرع الكامل للدبلوم مما اضطرهم لترك وظائفهم ليترتب عليهم التزامات مادية.