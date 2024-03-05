مجمع اللغة العربية الأردني يعيد تشكيل لجانه الدائمة والمؤقتة

وطنا اليوم – أعاد مجلس مجمع اللغة العربية الاردني برئاسة رئيس المجمع الأستاذ محمد عدنان البخيت في اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢٤م، تشكيل لجانه الدائمة والمؤقتة يوم الأحد الموافق للثالث من آذار لعام ٢٠٢٤م، استنادًا إلى البند أ/ ٨ من المادة التاسعة من قانون المجمع، رقم (١٩) لسنة (٢٠١٥م)، التي تنص على أن: “يكون للمجمع مجلس يتألف من جميع الأعضاء العاملين، ويتولى المهام والصلاحيات التالية: … تأليف لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه ومن غيرهم من الخبراء لمساعدته على القيام بأعماله بناءً على تنسيب المكتب التنفيذي”، وقد جاء انتخاب اللجان على النحو الآتي:

لجنة الأصول: برئاسة الأستاذ سعيد التل، وعضوية الأستاذ سمير استيتية، والأستاذ جعفر عبابنة، والأستاذ عبدالفتاح الحموز. ومهمتها: دراسة أصول اللغة العربية وتيسير تعليم اللغة العربية. ولجنة التأليف والترجمة والنشر وتحقيق التراث: برئاسة الأستاذ عبدالجليل عبدالمهدي، وعضوية الأستاذة سرى سبع العيش، والأستاذ محمود السرطاوي، والأستاذ موسى الناظر. ومهمتها: دراسة الكتب والموضوعات والمخطوطات الجديرة بالتأليف أو الترجمة أو التحقيق. ولجنة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات: برئاسة الأستاذ علي محافظة، وعضوية الأستاذ محمد حور، والأستاذ سمير الدروبي، والأستاذ فتحي ملكاوي، والأستاذ إبراهيم السعافين. ومهمتها: تنظيم الفعاليات والنشاطات الثقافية للمجمع. ولجنة المعجمات: برئاسة الأستاذ عبدالجليل عبدالمهدي، وعضوية الأستاذ سمير الدروبي، والأستاذ محمد عصفور، والأستاذ عبدالفتاح الحموز. ومهمتها: النظر في وضع المعاجم اللغوية المتخصصة في اللغة العربية ومختلف العلوم الإنسانية والعلمية والتطبيقية. ولجنة مصطلحات العلوم الأساسية والتطبيقية والصحية: برئاسة الأستاذ عبدالمجيد نصير، وعضوية الأستاذ همام غصيب، والأستاذ إبراهيم بدران، والأستاذة سرى سبع العيش، والأستاذ كامل العجلوني. ومهمتها: إيجاد المقابلات العربية لمصطلحات العلوم الأساسية والتطبيقية، ووضع المصطلحات العربية المقابلة للمصطلحات التي تستجد في العلوم الطبية. ولجنة مصطلحات العلوم الإنسانية والاجتماعية: برئاسة الأستاذ عيد دحيات، وعضوية الأستاذ محمد السعودي. ومهمتها: وضع المقابلات العربية لمصطلحات العلوم الإنسانية. ولجنة اللغة العربية والتكنولوجيا: برئاسة الأستاذ عبدالمجيد نصير، وعضوية الأستاذ جعفر عبابنة، والأستاذ فتحي ملكاوي، والأستاذ موسى الناظر. ومهمتها: متابعة أحدث التقنيات المتعلقة بحوسبة اللغة العربية واستعمال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. ولجنة مراجعة الذخيرة المصطلحية: برئاسة الأستاذ همام غصيب، وعضوية الأستاذ إبراهيم بدران، والأستاذ محمد عصفور. ومهمتها: مراجعة مجمل ما أنجزه المجمع من مصطلحات وتعريفها وتوحيدها. وهيئة تحرير مجلة مجمع اللغة العربية الأردني (المحكمة): برئاسة الأســــتاذ محمد عدنان البخيت (رئيس المجمع)، وعضوية الأستاذ يوسف بكار، والأستاذ محمد حور، والأستاذ سمير استيتية، والأستاذ علي محافظة، والأستاذ إبراهيم السعافين. ومهمتها: الإشراف على إصدار مجلة المجمع التي تصدر مرتين في السنة. وهيئة تحرير النشرة الثقافية (البيان العربي): برئاسة الأستاذ عيد الدحيات، وعضوية الأستاذ محمود السرطاوي، والأستاذ محمد السعودي. ومهمتها: إصدار مجلة البيان العربي الثقافية التي تعنى بشؤون اللغة العربية المعاصرة.

أما اللجنة المؤقتة لدراسة الكتاب السنوي للمجمع، وموازنة المجمع، والمشاريع المقدمة للمجمع فتضم في عضويتها الأستاذ إبراهيم بدران، والأستاذ عبدالمجيد نصير، والأستاذ همام غصيب، والأستاذ جعفر عبابنة، والأستاذ محمد عصفور.