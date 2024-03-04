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الصفدي في أبو ظبي بدعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

4 مارس 2024
الصفدي في أبو ظبي بدعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي


وطنا اليوم_وصل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الاثنين الى العاصمة الإماراتية أبو ظبي على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية بدعوة من نظيره رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.

وكان في استقبال الصفدي لدى وصوله مطار  زايد الدولي رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش والسفير الأردني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نصار الحباشنة. 

ويجري الصفدي مباحثات مع عدد من المسؤولين الإماراتيين، تتناول سبل تعزيز التعاون بين الأردن والإمارات في شتى المجالات خصوصا البرلمانية، إضافة إلى ى مجمل التطورات في المنطقة.

ويضم الوفد المرافق رئيس كتلة الاتفاق النائب ميرزا بولاد ورئيس اللجنة القانونية رئيس لجنة الأخوة الأردنية الاماراتية غازي ذنيبات والنواب: خير ابو صعيليك وعمر العياصرة ودينا البشير.


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