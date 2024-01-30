أعمال فيلادلفيا تعمل على تنويع أشكال تقديم المحاضرات لطلبتها

وطنا اليوم:استنادا الى خطط ورؤية جامعة فيلادلفيا في تطوير وتقديم تجربة تعليمية استثنائية للطالب في مجال تخصصه، قامت الكلية باستضافة محاضرين ممارسين من ذوي الخبرة لتقديم محاضرات لطلبة برنامج البكالوريوس في التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي وبرنامج البكالوريوس في إدارة المستشفيات.

حيث قدّم الدكتور موسى العجلوني الذي يعمل كمستشار في تطوير النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط محاضرة للطلبة المسجلين في مادة إدارة السجلات الطبية بعنوان “التصنيف العالمي للأمراض” وضّح فيها أهداف التصنيف العالمي للأمراض، كما استعرض أنظمة تصنيف الأمراض العالمي “”ICD9، “”ICD10، “”ICD11 من حيث إجراءاتها، وأهدافها، ونقاط قوتها وضعفها. كما قام السيد هادي الفرا، المدير العام لشركة ((4Ps للتسويق بتقديم محاضرة بعنوان “التسويق الحديث ومتطلبات سوق العمل” للطلبة المسجلين في مادة مبادئ التسويق، حيث وضّح مفهوم التسويق الحديث، كما استعرض مجموعة من الاستراتيجيات والتكتيكيات التي يستخدمها المسوقون وأصحاب الأعمال للتفاعل مع العملاء في ظل العصر الحديث الذي يتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع، كما تطرّق الى المتطلبات التي يحتاجها خريج التسويق ليكون مؤهلاً لسوق العمل.

وقد أظهر الطلبة تفاعلًا مميزا مع المحاضرين في الحوار وطرح الأسئلة بشكل يؤكد أهمية هذا الشكل من المحاضرات، كما قام عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي بمنح المحاضرين شهادات شكر تقديرًا لتعاونهم مع الكلية بحضور رئيس قسم إدارة المستشفيات الدكتور محمود السحيمات ومدرسي المواد الدكتور عبدالرزاق العقول والدكتورة هبة حتامله.