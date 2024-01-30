للاردنيين .. منح دراسية مقدمة من سلطنة بروناي

وطنا اليوم:عممت هيئة الخدمة والإدارة العامة ، بوجود منح دراسية مقدمة من حكومة سلطنة بروناي دار السلام/جامعة بروناي دار السلام للعام الدراسي 2024/2025 للحصول على درجة الماجستير في مختلف التخصصات.

وبينت الهيئة ان آخر موعد لتقديم الطلبات 15/2/2024.

1- أن تنطبق على المرشح شروط المادة (126) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.

2- أن تنطبق على المرشح شروط الجهة المانحة حيث يمكن الإطلاع عليها من خلال زيارة البريد الإلكتروني: ” https://www.mfa.gov.bn/pages/online-bdgs.aspx.

3- تعبئة نموذج الترشيح الخاص بالجامعة المذكورة أعلاه إلكترونياً من خلال الراابط http://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/.