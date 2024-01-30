بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

للاردنيين .. منح دراسية مقدمة من سلطنة بروناي

منذ ساعة واحدة
للاردنيين .. منح دراسية مقدمة من سلطنة بروناي

وطنا اليوم:عممت هيئة الخدمة والإدارة العامة ، بوجود منح دراسية مقدمة من حكومة سلطنة بروناي دار السلام/جامعة بروناي دار السلام للعام الدراسي 2024/2025 للحصول على درجة الماجستير في مختلف التخصصات.

وبينت الهيئة ان آخر موعد لتقديم الطلبات 15/2/2024.

1- أن تنطبق على المرشح شروط المادة (126) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.

2- أن تنطبق على المرشح شروط الجهة المانحة حيث يمكن الإطلاع عليها من خلال زيارة البريد الإلكتروني: ” https://www.mfa.gov.bn/pages/online-bdgs.aspx.

3- تعبئة نموذج الترشيح الخاص بالجامعة المذكورة أعلاه إلكترونياً من خلال الراابط http://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:17

نتنياهو يتحدى مجددا .. وسموتريتش: وقف الحرب يعني خسارة كل الإنجازات

20:10

حزب التيار الوطني الاردني يبرق لتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين  

20:09

الفوسفات الأردنية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

19:46

إيران تتعهد بالتصدي لأي مغامرة أميركية وبايدن يتخذ قراره

19:32

إعلان السويد بلداً خالياً من الدخان في المستقبل القريب

19:30

أعمال فيلادلفيا تعمل على تنويع أشكال تقديم المحاضرات لطلبتها

19:25

82.6 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الاردنية بنهاية 2023

19:21

أسرة جامعة عمّان الأهلية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

19:20

الزعبي يثير جلبة تحت القبة .. والصفدي يُعلق: إحنا مش جواك لنعرف نيتك

16:38

الخصاونة: لا نقبل عبارات النصب والاحتيال وإذا كان لدى نائب ما يثبت فاليقدمه

16:35

الأردن الرابع عربيا والـ63 عالميا بمؤشر مدركات الفساد

16:32

الصفدي لأبناء القطاع حول الإعفاءات: مكتب الأمير غازي مفتوح

وفيات
شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصةوفيات الثلاثاء 30-1-2024وفيات الإثنين 29-1-2024وفيات الأحد 28-1-2024وفيات الجمعة 26-1-2024