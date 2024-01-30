عبيدات: ماجستير الاقتصاد والسياسات الصحية يهدف إلى تحسين فعالية النظام الصحي، وتحقيق الإنصاف والعدالة لمتلقي الخدمة

وطنا اليوم: أعلن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات خلال لقاء إذاعي ضمن برنامج صوتك حر على إذاعة حسنى مع الإعلامي حسام غرايبة فتح باب القبول في برامج الماجستير في معهد الصحة العامة للفصل الثاني من العام 2023/2024: ماجستير الاقتصاد والسياسات الصحية وماجستير صحة المرأة؛ البرامج التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الأردن والمنطقة.

وأضاف عبيدات أن الجامعة استحدثت ايضا دبلوم المعالجة التنفسية إذ استشعرت الحاجة الماسة لتطوير خدمات الرعاية الصحية؛ بعد جائحة كورونا التي كشفت عن نقص شديد في تخصص المعالجة النفسية وحاجة أنظمة الرعاية الصحية في الأردن والشرق الأوسط لهذا التخصص في ظل ندرة الموارد المتوفرة، وشيوع الأمراض المعدية، ذلك إلى جانب التحديات الناتجة عن الأزمات والكوارث الطبيعية والسياسية.

ويأتي البرنامجين وفقا لعبيدات لضمان استمرارية قدرة الأنظمة الصحية على العمل بفاعلية وكفاءة، وتحقيق الإنصاف والعدالة لمتلقي الخدمة، بالإضافة إلى حاجة متخصصي الرعاية الصحية لتطوير معارفهم ومهاراتهم فيما يتعلق بتقييم التكنولوجيا الصحية واقتصاديات الصحة وتخطيط سياساتها.

ويهدف برنامج ماجستير صحة المرأة إلى تخريج ممارسي صحة عامة بمعرفة ووعي متقدمين في عديد من القضايا ذات الصلة بصحة المرأة، كما يسعى إلى تزويد الخريجين بفهم واسع للموضوعات الرئيسة في صحة المرأة، مثل صحة الأم والصحة الإنجابية والعقلية، من خلال مساقات متنوعة تساهم في إحداث فارق في صحة المرأة في الأردن والمنطقة.

أما برنامج الماجستير في الاقتصاد والسياسات الصحية، فأُطلق بغرض رفد المؤسسات المعنية بتقديم الرعاية الصحية ورسم وتخطيط السياسات الصحية، مثل الوكالات الحكومية والخدمات الصحية والجامعات والمنظمات ومراكز البحوث والصناعات الصيدلانية، بكفاءات قادرة على تقييم البرامج والخطط من حيث مدى نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية بأسلوب علمي.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الخريجين من أن يصبحوا متخصصين في الصحة العامة، تحديدا في اقتصاديات الصحة وسياسات الرعاية الصحية، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للعمل بشكل مستقل في مختلف المجالات؛ إذ يغطي البرنامج وحدات مهمة في الصحة العامة والرعاية الصحية واقتصاديات الصحة وتقييم البرامج الصحية وإدارة سياسات الرعاية الصحية، ذلك إلى جانب مكوِّنه النظري والتدريب العملي الذي يقدّمه.

ويسعى معهد الصحة العامة في الجامعة الأردنية إلى دراسة ومعالجة مشاكل الصحة العامة في الأردن والمنطقة وتلبية احتياجات سوق العمل، سيما بعد ما شهده العالم جراء تداعيات أزمة كورونا، وبروز الحاجة الملحة لتدريب وإعداد الخبرات في الاقتصاد الصحي وصحة المرأة خصوصًا، وعلوم تحليل البرامج والأنظمة الصحية والسياسات والعلاجات، والمواءمة بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل، كما يهدف المعهد إلى رفع مستوى البرامج والأبحاث الصحية والتنموية.