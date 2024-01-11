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فلكيا .. هذا الموعد المتوقع لشهر رمضان المبارك

منذ ساعة واحدة
فلكيا .. هذا الموعد المتوقع لشهر رمضان المبارك

وطنا اليوم:أشارت البيانات الصادرة عن متخصصين بعلم الفلك، إلى أن شهررمضان المبارك من المتوقع أن يكون بعد نحو 58 يوما، أي في العاشر من آذار / مارس 2024 المقبل.
شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يُعد أحد أركان الإسلام.
ويبدأ شهر رمضان عند الإعلان عن بداية الشهر القمري الجديد، وذلك إما بثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من شعبان، وعليه يكون اليوم القادم هو أول أيام رمضان، أو في حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم القادم (اليوم 30) هو المتمم لشهر شعبان وبعده يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29-30 يومًا، ينتهي أيضًا بثبوت رؤية الهلال، وعند انتهاء رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر.
ولهذا الشهر مكانة خاصة في تراث وتاريخ المسلمين؛ ففيه بدأ نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذلك كان في ليلة القدر من هذا الشهر.


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