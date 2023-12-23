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شراكة في مجال ريادة الأعمال بين الطفيلة التقنية ومركز تطوير الأعمال

منذ 4 ساعات
شراكة في مجال ريادة الأعمال بين الطفيلة التقنية ومركز تطوير الأعمال

 

وطنا اليوم – وقعت جامعة الطفيلة التقنية اليوم مذكرة تفاهم مع مركز تطوير الأعمال، بهدف إتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للحصول على التدريب والمهارات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل، والبدء في مشاريعهم الريادية، إلى جانب تقديم الخدمات التدريبية للمجتمع المحلي والشركات من خلال إنشاء حاضنة للأعمال داخل الحرم الجامعي.

ووقع الاتفاقية عن الطفيلة التقنية رئيسها الأستاذ الدكتور بسام زعل المحاسنة، وعن مركز تطوير الأعمال الرئيس التنفيذي نايف استيتية، بحضور المدير التنفيذي للمركز غالب حجازي، ومدير مكتب العلاقات والمشاريع الدولية في الجامعة الدكتورة بثينة العبيدين، ومدير مشروع انهض يحيى بيبرس.

وأوضح الدكتور المحاسنة، أن الجامعة لا تألُ جهداً في بناء شراكات فعالة ومستدامة بينها وبين المؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني التي من شأنها تمكين الطلبة وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية في مجال الريادة والإبداع.

من جانبه أكد استيتية أن المركز سيعمل على توفير كافة البرامج التدريبية التي يحتاجها الطلبة والخريجين في مجال ريادة الأعمال، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم وإعدادهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين.

 


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