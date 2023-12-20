التعليم العالي: 7500 منحة جامعية إضافية لصندوق دعم الطالب للعام الحالي

وطنا اليوم:كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي عن قرار بزيادة عدد المنح الجامعية الكاملة والجزئية للعام الجامعي 2023 / 2024.

وأضاف الدبعي اليوم الأربعاء أن عدد المنح الجامعية الكاملة والجزئية التي تم زيادتها للعام الجامعي الحالي 7500 منحة وفق نظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرسميَّة لسنة 2023.

وفي التفاصيل أشار إلى أبرز ما جاء بزيادة المنح، أنه تم رفع عدد المنح الكاملة للطلبة الأوائل من 60 منحة إلى 120 ، وزيادة المنح الكاملة في كلية العقبة الجامعية من 150 منحة إلى 250 وكذلك في كلية الشوبك الجامعية.

وأشار الى زيادة عدد المنح الجزئية الجامعية في كل لواء من 150 منحة إلى 200 والذي يبلغ عددهم 53.

وأكد أن جميع طلبة السنة الجامعية الأولى الذي سيتم ترشيحهم يمكنهم الاستفادة من المنح الكاملة مضيفاً أن طلبة السنوات الجامعية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المترشحين سيستفيدون من المنح الجزئية والقروض .