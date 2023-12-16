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البلقاء التطبيقية تنعى فقيد الأمتين العربية والإسلامية أمير دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وغفر له

منذ 5 ساعات
البلقاء التطبيقية تنعى فقيد الأمتين العربية والإسلامية أمير دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وغفر له

وطنا اليوم – ينعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني واسرة الجامعة من أعضاء الهيئيتن التدريسية والإدارية و طلبة الجامعة بمزيد من الحزن والأسى فقيد الإنسانية و الأمتين العربيّة والإسلاميّة ، الراحل سموّ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
ونستذكر في هذا المصاب الجلل مناقب الفقيد في دعمه للقضايا العربية والإسلامية وعلى راسها القضية الفلسطينية، ودعمه ووقوفه الي جانب الاردن في القضايا المصيرية ودعم الاردن في كافة الصعد.

ويتقدم الاستاذ الدكتور العجلوني وأسرة الجامعة بأصدق وأنبل مشاعر المواساة من أبنائه الطلبة من دولة الكويت الشقيقة الدارسين في مختلف الجامعات والكليات في المملكة الأردنية الهاشمية والاسرة الحاكمة وشعب الكويت العظيم.

إنا لله وإنا إليه راجعون


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