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حملة توعية حول ترشيد استهلاك المياه في جامعة مؤتة

منذ 3 ثواني
حملة توعية حول ترشيد استهلاك المياه في جامعة مؤتة

وطنا اليوم – عقدت وزارة المياه والري/سلطة المياه الإثنين حملة من خلال محاضرات توعوية وتثقيفية بجامعة مؤتة، ضمن البرنامج التوعوي وسلسلة المحاضرات التي تعقدها شؤون الإعلام والإتصال في سلطة المياه في جميع المحافظات ، بهدف التوعية والترشيد المائي
بالتعاون مع جامعة مؤتة، وحضور عدد من الفاعليات الشعبية والثقافية لتحقيق أهداف خطة التوعوية بترشيد استهلاك المياه والحد من هدرها.

وتحدث خلال المحاضرة الدكتور محمد المعايطة، عن الوضع المائي وطرق المحافظة عليها من قبل المجتمع المحلي، وأهمية حفظها للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن حصة الفرد من المياه في الأردن انخفضت إلى61 متراً مكعباً وهي أدنى من خط الفقر المائي العالمي، ويتوقع عام 2040 أن تصل إلى 35 متراً مكعباً حسب الدراسات.
وأكد أن المياه تعد حقاً من حقوق المواطنين الأساسية وحقاً للأجيال القادمة، داعياً إلى المحافظة عليها وعدم استنزافها وهدرها لتحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة.

فيما قدم المعايطة شرحاً مفصلاً عن الهدر المائي، وآليات معالجته وكيفية التعامل في توفير واستهلاك المياه بشكل عام، وإعطاء المعلومات والنصائح المائية كافة لمساعدة المواطن بترشيد الإستهلاك.
وشدد على أهمية تعاون المواطنين خاصة في المناطق المنخفضة من خلال إغلاق صنابير المياه حال تعبئة الخزانات، بما يسمح للمياه بالوصول إلى المناطق المرتفعة، وإتباع السلوكيات الترشيدية.

وأكد خطورة الإعتداءات على مصادر المياه بمختلف أشكالها، معتبراً أن الإعتداء على مصادر المياه هو اعتداء على حقوق المواطنين وأن الوزارة لن تتهاون في متابعتها وتطبيق القانون على كل مخالف.

من جهته، استعرض مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة مؤتة الدكتور وليد الرواضية، برامج التعاون مع قطاع المياه، وأهمية نشر ثقافة الوعي المائي خاصة أن الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال، مشيداً بجهود شؤون الإعلام والإتصال في سلطة المياه على هذه المحاضرات التوعوية والتثقيفية التي تعكس على الثقافه المائية بين الطلبه والمجتمع بشكل سليم.

 


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