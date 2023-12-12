رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل العين ” القاضية ” إحسان بركات

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الاهلية في مكتبه العين ” القاضية ” إحسان بركات بحضور الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الحقوق والأستاذ الدكتورة حنان إبراهيم عميدة كلية الآداب والعلوم.

وأعربت العين بركات عن إعجابها بما أحرزته الجامعة من تقدم أكاديمي وبحثي وتقني على مستوى الجامعات الأردنية.

كما أشادت بمنهج الجامعة في عمل لقاءات دورية لأرباب العمل وذلك بهدف تحسين نوعية العملية التعليمية واستحداث برامج تواكب التطورات في سوق العمل.

هذا وقد قام عطوفة الرئيس بتقديم درع الجامعة التكريمي للعين بركات وشكرها على زيارتها للجامعة وحرصها على المشاركة في المجلس الاستشاري لكلية الآداب والعلوم