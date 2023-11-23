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روح الروح .. تفاعل حزين مع وداع أب فلسطيني طفلته الشهيدة

منذ ساعة واحدة
روح الروح .. تفاعل حزين مع وداع أب فلسطيني طفلته الشهيدة

وطنا اليوم:تفاعل ناشطون على نطاق واسع مع فيديو حزين لأب فلسطيني يودع ابنته الشهيدة، برباطة جأش وصبر لافت في قطاع غزة.
وقام الرجل بتوديع طفلاته الثلاث اللاتي ارتقين شهيدات بالقصف، إلا أنه توقف عند إحداهن وبدأ بتقبيلها، قبل أن يودعها بعبارة “هاي روح الروح”.
وقال ناشطون إن المشهد وبرغم هدوء الأب و”ابتسامة الرضا بالقدر” التي أظهرها، فإنه أحد أقسى مشاهد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
واستشهد في العدوان على غزة نحو 6 آلاف طفل من أصل نحو 13 ألف شهيد قضوا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
مازلت أتعجب من صبر هذا الرجل وإيمانه وتسليمه بقضاء ربه رغم أنه فقد 3 من أطفاله

 


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