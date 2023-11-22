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لأول مرة في العالم.. مهرجان لبطولة الكلاب في الرياض

منذ ثانيتين
لأول مرة في العالم.. مهرجان لبطولة الكلاب في الرياض

وطنا اليوم:أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن استضافة بلاده لأول مهرجان في العالم يجمع أربع بطولات للكلاب في مكان واحد، وتشمل المسابقات كلاب السلق والرشاقة وكلاب العمل ومسابقة الجمال للكلاب، ويشارك في المهرجان أكثر من 250 كلب من جميع أنحاء العالم.
وأعلن تركي آل الشيخ، الإثنين، عن إطلاق “أول مهرجان في العالم يجمع 4 بطولات للكلاب في مكان واحد”، مضيفا أن “المهرجان يتضمن مسابقات كلاب السلق والرشاقة وكلاب العمل ومسابقة الجمال للكلاب”.
ولفت إلى مشاركة “أكثر من 250 كلب من حول العالم”، مبيناً أن “المهرجان سيقام بالفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 1 كانون الأول/ديسمبر 2023، خلال فعاليات موسم الرياض 2023”.


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