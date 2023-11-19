عبيدات : الجامعة الأردنية تنفذ مشروعا شاملا لتطوير قدرات طلبتها رقميا ومهاريا ومعرفيا ولغويا

وطنا اليوم:قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إن الجامعة ماضية بعزم في تنفيذ مشروع شامل لتطوير قدرات الطلبة ومهاراتهم في المجالات الرقمية والمعرفية واللغوية.

جاء ذلك خلال جولة نفذها اليوم السبت لتفقد سير امتحانات منتصف الفصل التي تقدم لها الطلبة المستجدون وطلبة مواد متطلبات الجامعة: الثقافة الوطنية، والقدس، وأمهات الكتب.

واطلع عبيدات خلال جولته على الجاهزية العالية للبنية التقنية والتكنولوجية للجامعة؛ حيث عُقد الامتحان لعدة آلاف من الطلبة خلال ساعات، دون أن تتعرض الشبكة لأي خلل.

وأجرى عبيدات حوارات مع الطلبة حول رؤى الإدارة المتعلقة بتطوير متطلبات الجامعة وتطوير مهارات اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات طلبة الجامعة الحياتية والعملية اللازمة لصقل شخصية الطالب وتأهيله لمتطلبات سوق العمل.

وتابع نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور زياد الحوامدة جوانب الدعم الإداري المقدمة من الوحدات والدوائر الإدارية لخدمة العملية الأكاديمية والوقوف على مدى جهوزيتها لدعم وإسناد عملية إجراء الامتحانات وتقديم ما يلزم لنجاحها.

وأشاد رئيس الجامعة ونائبه للشؤون الادارية والمالية بالإجراءات المتخذة من المكتب وبكوادر التنسيق الأكاديمي والتقني في إدارة العملية التعليمية لمواد متطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية.