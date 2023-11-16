عمان الأهلية تشارك في المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، يوم الاثنين 13-11-2023، المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية، الذي نظمته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ووزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية.

وقد شاركت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية ممثلة بعميدة الكلية الدكتورة صبحية سعيفان بالمهرجان وبورشة العمل المرافقة للمهرجان في فندق الانتركونتيننتال والذي استمر يومي 13 و14 الجاري .

ويذكر انه قد حضر حفل الافتتاح سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وأمين عام الجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والـملحقون التجاريون في الأردن، ، والنقابات الزراعية ، ورئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد ومؤسســات المجتمع المدني وممثلو الجامعات وكليات الزراعة وعدد كبير من الخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات في المجال الزراعي ،وشركات زراعية وشركات منتجي ومسوقي ومصنعي وتجار التمور من داخل الأردن وخارجة بالإضافة لمزارعي النحيل والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور من الأردن ودول الإقليم والعالم.

وقد شمل المهرجان دورات علمية متخصصة بإنتاج وتسويق التمور ومعرضا للتمور ومستلزماتها والصناعات القائمة وبرنامجا للمسابقات التحفيزية ، كما شمل اللقاء تنظيم لقاءات ثنائية بين منتجي التمور وتجارها المحليين و الدوليين.

وقد قامت عميدة الكلية بالترتـيب لإبرام اتفاقيات تعاون ثنائية بين جامعة عمان الاهلية وشركات تكـنولوجيا زراعية متخـصصة بالذكاء الصناعي والمحفزات الزراعية وذلك لغايات التدريب الميداني لطلاب كلية التكنولوجيا الزراعية Green Has” “