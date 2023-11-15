الصفدي: الأردن في حالة حرب ولا يوجد معتقلون من أجل المسيرات

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد بالأردن إي معتقل بسبب خروجه بالمسيرات، رافضاً المزاودة على الموقف الأردني بخصوص القضية الفلسطينية.

وقال الصفدي تحت القبة: “من يريد الخروج بمسيرة فلا مشكلة فيه، والوزراء سيخرجون مع المعتصمين”.

رد الصفدي جاء على النائب، ينال فريحات الذي طالب بالإفراج عن شباب تم توقيفهم على خلفية الأحداث والحرب في غزة

كما قال الصفدي إن أحد النواب تحدث عن وجود إسرائيليين في فنادق العقبة، مؤكداً أن وزير السياحة أخبره بأن وضع الأردن بالسياحة وصل إلى الصفر.

وقال الصفدي إن أي نائب سيتحدث في هذا الموضوع دون وجود معلومات مؤكدة سيتم تحويله إلى لجنة السلوك النيابية.

الصفدي قال إن الأردن في حالة حرب، رافضاً مزاودة بعض النواب على آخرين.

وأضاف الصفدي: “احنا نواب بنحمي بلدنا مش بنخلق إشاعات”.

وختم يقول: ” في نواب بحكوا على الفيس بوك ضد الدولة”