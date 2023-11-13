بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

الدكتورة جواهر الغويري تحاضر حول توظيف الواقع المعزّز في التعليم بجامعة فيلادلفيا‎

منذ ساعتين
الدكتورة جواهر الغويري تحاضر حول توظيف الواقع المعزّز في التعليم بجامعة فيلادلفيا‎

وطنا اليوم:استضافت جامعة فيلادلفيا في قسم اللغة الانجليزية الدكتورة جواهر الغويري المتخصصة في المناهج والتدريس والحاصلة على جائزة محمد بن زايد للمعلم المتميز، في ورشة عمل بعنوان “توظيف الواقع المعزز في التعليم”، بحضور طلاب وطالبات القسم، من طلبة مساق “أساليب التدريس” حيث قدمت عرضا للتطبيقات التي صممتها باستخدام تقنية الواقع المعزّز وشرحت كيفية استخدامها.
في نهاية الورشة قدم رئيس القسم الدكتور محمد الجيوسي شهادة تقديرية وهدية رمزية للدكتورة جواهر وشكرها على التفاعل الايجابي مع الطلبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:07

جامعة فيلادلفيا تستضيف بطولة أشبال الشمال المفتوحة للتايكواندو‎

12:59

معادلة 35 مقابل 35.. شرط حماس للإفراج عن الرهائن

12:49

لبنان وإسرائيل.. مؤشرات متزايدة على حرب وشيكة

12:41

1105 حضانات مرخصة في الأردن

12:19

شاهد : افتتاح المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية

12:05

#عاجل إقالة وزيرة الداخلية البريطانية التي اتهمت شرطة لندن بالانحياز للفلسطينيين

11:44

نقابة الأطباء تنظم مسيرة أطفال تطالب (يونيسف) إغاثة أطفال غزة

11:40

الطاقة المتجددة بين التدرج والحاجة

11:38

بنك ABC في الأردن يدعم جمعية البيئة الأردنية ‎

11:27

الكابينيت الإسرائيلي يحظر قناة الميادين في فلسطين

11:19

خبراء يكشفون زيف فيديو ممرضة مستشفى الشفاء في غزة

11:08

6 أطفال خُدج استشهدوا في مستشفى الشفاء في غزة

وفيات
وفيات الإثنين 13-11-2023وفيات الأحد 12-11-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى النائب السابق الشيخ بخيت الحجاياوفيات الجمعة 10-11-2023وفيات الخميس 9-11-2023