الدكتورة جواهر الغويري تحاضر حول توظيف الواقع المعزّز في التعليم بجامعة فيلادلفيا‎

وطنا اليوم:استضافت جامعة فيلادلفيا في قسم اللغة الانجليزية الدكتورة جواهر الغويري المتخصصة في المناهج والتدريس والحاصلة على جائزة محمد بن زايد للمعلم المتميز، في ورشة عمل بعنوان “توظيف الواقع المعزز في التعليم”، بحضور طلاب وطالبات القسم، من طلبة مساق “أساليب التدريس” حيث قدمت عرضا للتطبيقات التي صممتها باستخدام تقنية الواقع المعزّز وشرحت كيفية استخدامها.

في نهاية الورشة قدم رئيس القسم الدكتور محمد الجيوسي شهادة تقديرية وهدية رمزية للدكتورة جواهر وشكرها على التفاعل الايجابي مع الطلبة.