كلية الأعمال في عمان الأهلية تستضيف رئيس وحدة الجرائم الالكترونية

وطنا اليوم:نظمت كلية الأعمال في جامعة عمان الأهلية ندوة تعريفية “بالجرائم الالكترونية”، بالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في دائرة البحث الجنائي، بهدف توعية الطلبة بمخاطر الجرائم الإلكترونية.

وقدم رئيس قسم وحدة الجرائم الالكترونية النقيب أيوب أبو ربيع، تعريفا للجرائم الإلكترونية، وأنواعها، وطرق التعامل معها من الناحية التقنية، كما قدم معلومات عن قانون الجرائم الإلكترونية، موضحاً الحقوق والواجبات، وطرق التعامل مع هذه القضايا من الناحية القانونية.

وقدم أيضاً شرحًا عن حملات التوعية التي تقوم بها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بهدف توعية الطلبة والمواطنين ومختلف شرائح المجتمع بأخطار الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى شرح لبعض الإجراءات التي تقوم بها الوحدة لحماية المواطنين الذين يلجؤون إليها، ومساعدتهم.

وفي نهاية اللقاء دار نقاش موسع حول طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها والتصدي للفكر المتطرف والإجابة على استفسارات الحضور.

وحضر الندوة رئيس قسم التسويق الالكتروني والتواصل الرقمي الدكتور مالك السعود، وعدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة