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%70 من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في غزة مدمرة

منذ 3 ثواني
%70 من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في غزة مدمرة

وطنا اليوم:أعلن رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم أن 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء قد تدمرت بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ33 على التوالي، بخسائر تقدر بنحو حوالي 80 مليون دولار أميركي.
وأشار ملحم في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إلى استهداف الاحتلال للخلايا الشمسية، وهي المصدر الوحيد للطاقة المتبقي في غزة، ولا يتجاوز إنتاجه 5 ميغا واط.
وبين أنه جرى تدمير حوالي 70% من هذه الخلايا حتى الأربعاء، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض حتى الآن إدخال الوقود إلى قطاع غزة رغم المناشدات المستمرة للمجتمع الدولي والدول المانحة لتقوم بالضغط على إسرائيل لإدخال الوقود على الأقل للاستخدام في مولدات الاحتياط بالمستشفيات ولمحطات ضخ وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وشدد على أن منع الاحتلال للخدمات الأساسية ومحاولته جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للحياة هو جريمة حرب يجب أن تحاسب عليها دولة الاحتلال


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