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بلينكن: يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها

منذ 4 ثواني
بلينكن: يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن اجتماع طوكيو ركز على الأزمة بالشرق الأوسط والهدنة الإنسانية ومعالجة الحاجات الطارئة.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي من اليابان في ختام اجتماع لمجموعة السبع، أن السلطات الإسرائيلية “لن تستطيع إدارة غزة”، موضحا أن القادة الإسرائيليون أبلغوا بلاده بـ “ألا نية لديهم لفعل ذلك”.
وأكد أن الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين الآن وفي المستقبل، وأنها تدعم عيش الفلسطينيين و”الإسرائيليين” جنبا إلى جنب وبفرص متساوية.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها.
وقال بلينكن: “لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على غزة وقد نكون بحاجة إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع”.
وأكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الأربعاء دعمهم “هدنات وممرات إنسانية” في الحرب الدائرة في قطاع غزة، من دون الدعوة الى وقف إطلاق النار.
وقال الوزراء في بيان مشترك إثر اجتماع في طوكيو “نشدد على الحاجة الى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة… ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق الرهائن


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