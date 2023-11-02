أديداس تتصدّر الترند بسبب فيديو لاحد مقاتلي القسام

وطنا اليوم:شاركت كتائب القسّام الوحدة العسكرية لحركة حماس في غزة مقطع فيديو يكشف عن عملية جديدة لها، ظهر فيها واحد من مقاتليها وهو يهاجم آلية اسرائيلية داخل حدود غزة، بكل بسالة وشجاعة.

كالعادة أثار الفيديو حماسة الجمهور نظرًا لبسالة المقاوم وقوته، وكان اللافت تصدّر اسم العلامة التجارية “اديداس” قائمة الأكثر تداولًا عبر تطبيق إكس “تويتر سابقًا” وذلك بعد ظهور أحد المقاتلين مرتديًا بنطلون رياضي يحمل اسم العلامة التجارية التقليد وليس النسخة الأصلية.

وبدأ الجمهور العربي بالاشادة بالمقاتل الذي يرتدي بنطال رياضي يبلغ سعره 5 دولار بالاضافة الى حذاء مكشوف “صندل” بأنه استطاع بهذه الإطلالة البسيطة وليس بالزي العسكري، ضرب قذيفة قويّة على الاحتلال وتدميرها، بالرغم من أن جيش الاحتلال يرتدي بدلات عسكرية وملابس ثقيلة مضادة للرصاص ولديهم عدّة تقدّر بملايين الدولارات.

وكان الشاب قد خرج من نفق أسفل الارض وضرب قذيفة محليّة سعرها 200 دولار مما أوقع العديد من الخسائر بين صفوف العدو

وتفاعل الجمهور مع الفيديو وسط العديد من التعليقات ومن بينها: “حبيبنا اللازم اللي لابس (الترينچ) هو الشغل الشاغل للشباب من امبارح

بسلامته كان أول يوم في منطقة غلاف غزة وأسر كم واحد من الصهاينة وبعدها رجع يدمر الدبابات بقذيفة الياسين كل هادا وهو لسه بملابس البيت كيف لو غيّر ولبس ملابس الشغل؟

وأصبحت الصورة التي ظهر فيها المقاتل ، الأكثر تداولا من قبل العرب في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق ناشطون ان هذا البنطال اصبح “موديل الموسم لخريف 2023”.

واضطر الناشطون عبر مواقع التواصل ، وبالأخص فيسبوك وانستغرام ، الى استخدام التلميحات للإشادة بالمقاومة الفلسطينية ، ولرفضهم العدوان على غزة، في ظل التضييق الذي تنتهجه هذه المنصات على المستخدمين المؤيدين للقضية الفلسطينية