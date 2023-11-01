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نتنياهو: نخوض حربا صعبة ولدينا خسائر مؤلمة

منذ ساعة واحدة
نتنياهو: نخوض حربا صعبة ولدينا خسائر مؤلمة

وطنا اليوم:قال رئيس حكومة الطوارىء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تخوض حربا صعبة حققت فيها ما وصفها بإنجازات مهمة.
لكن نتنياهو أقر بأن قواته تكبدت خسائر كبيرة خسائر مؤلمة.
تأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعيد اعتراف جيش الاحتلال بمقتل 12 من جنوده في غزة خلال يومين.
ومع بدء التوغل البري الإسرائيلي داخل غزة، ظهرت مجموعة من الأسلحة الجديدة التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية لتضاف لسلسلة من أسلحة المقاومة الفلسطينية التي فاجأت الجيش الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
فاللافت في هذه المعركة منذ بدايتها إدخال حركات المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام سلسلة من الأسلحة الجديدة كثير منها محلي الصنع على ما يبدو، وتمثل نقلة نوعية بالنسبة للمقاومة


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