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وسائل إعلام عبرية : 12 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ أمس

منذ ساعة واحدة
وسائل إعلام عبرية : 12 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ أمس

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة منذ أمس ارتفع إلى 12.
وكان الجيش الإسرائيلي أقر في وقت سابق اليوم بمقتل 9 من جنوده أمس خلال اشتباكات مع المقاومة شمالي غزة
وأعلنت كتائب القسام أنها أسقطت قذيفة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.
وكانت كتائب القسام قالت في وقت سابق اليوم إن مقاتليها دمروا آلية إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون (جنوب شرق مدينة غزة) بقذيفة “الياسين 105″، مما أدى لاشتعال النيران فيها.
وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محاور عدة شمالي القطاع وفي الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، وأكدت أنها قتلت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في إيجاز صحفي بتل أبيب:
خسائرنا خلال القتال في غزة مؤلمة وسنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا.
أبلغنا عائلات 326 من جنودنا بمقتلهم.
أولويتنا إعادة “المختطفين” في غزة إلى ذويهم وعددهم 240


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