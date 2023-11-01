الحوثيون يهددون الاحتلال: القادم أعظم

وطنا اليوم:هدد المتحدث باسم الحوثيين، اليوم الأربعاء، دولة الاحتلال بقوله “القادم أعظم.

وقال المتحدث باسم الحوثيين: سنوزع مشاهد عمليات إطلاق دفعات الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفنا بها عمق الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقادم أعظم

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نشر زوارق وصواريخ في البحر الأحمر، في إطار التعزيزات بالمنطقة، وذلك بعد أن أعلن سلاح الجو لدى الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض-أرض، قادم من جهة البحر الأحمر، بواسطة منظومة “حيتس” للمدى الطويل.