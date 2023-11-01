بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش

منذ ساعتين
ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش

وطنا اليوم:أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه وشركة مياه اليرموك -مياه جرش بالتنسيق مع المنسق الامني لدى سلطة المياه وبأسناد من مديرية الامن العام- مركز امن سوف والإدارة الملكية لحماية البيئة عن ضبط اعتداءات على نبعة مياه عين الديك في جرش من خلال تغيير مسار مياه النبع المزود لخزان المياه الرئيسي الذي يزود عدة مناطق بمياه الشرب في محافظة جرش وسحب خطوط رئيسية قطر 2 لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها حيث تم إزالة الاعتداء ومصادرة المضخات وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء.
وبالتفاصيل قامت وحدة الرقابة الداخلية بتنفيذ الحملة بناء على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات حيث تم تنسيق حملة صباح يوم الثلاثاء 31/10/2023 مكونة من كوادر سلطة المياه ومياه جرش وبإسناد من مديرية الامن العام وتم ضبط الاعتداءات و فصلها واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.
واكدت الوزارة / سلطة المياه انها ستواصل واجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق احكام القانون واثنى المصدر على تعاون المواطنين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:35

الأردني الكويتي يحقق أعلى أرباح، وأعلى نسبة نمو في موجوداته منذ تأسيسهض

12:43

التعليم العالي تنفي تحديد موعد لبدء تقديم طلبات المنح الداخلية

12:35

توقف تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد

12:30

نتنياهو: نخوض حربا صعبة ولدينا خسائر مؤلمة

12:23

الخارجية تنصح الأردنيين بتجنب السفر إلى لبنان

12:19

الجغبير: استمرار حملة “وفاء الدين” لدعم الاشقاء في غزة

12:14

القسام يعلن مقتل 7 محتجزين منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية بمجزرة جباليا

12:05

وسائل إعلام عبرية : 12 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ أمس

11:55

الحوثيون يهددون الاحتلال: القادم أعظم

11:50

الاحتلال بدأ يستدعي جميع الاحتياط وأكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي 95 عام ..مُطالب بالالتحاق!

11:09

مخاطبة أردنية بخصوص انقطاع الاتصالات عن غزة

11:04

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة – رابط

وفيات
وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023وفيات الخميس 26-10-2023