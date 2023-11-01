ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش

وطنا اليوم:أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه وشركة مياه اليرموك -مياه جرش بالتنسيق مع المنسق الامني لدى سلطة المياه وبأسناد من مديرية الامن العام- مركز امن سوف والإدارة الملكية لحماية البيئة عن ضبط اعتداءات على نبعة مياه عين الديك في جرش من خلال تغيير مسار مياه النبع المزود لخزان المياه الرئيسي الذي يزود عدة مناطق بمياه الشرب في محافظة جرش وسحب خطوط رئيسية قطر 2 لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها حيث تم إزالة الاعتداء ومصادرة المضخات وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء.

وبالتفاصيل قامت وحدة الرقابة الداخلية بتنفيذ الحملة بناء على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات حيث تم تنسيق حملة صباح يوم الثلاثاء 31/10/2023 مكونة من كوادر سلطة المياه ومياه جرش وبإسناد من مديرية الامن العام وتم ضبط الاعتداءات و فصلها واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.

واكدت الوزارة / سلطة المياه انها ستواصل واجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق احكام القانون واثنى المصدر على تعاون المواطنين