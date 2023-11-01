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مئات الأجانب يخرجون من غزة إلى مصر

منذ ساعتين
مئات الأجانب يخرجون من غزة إلى مصر

وطنا اليوم:قال مسؤول مصري إن مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة خرجت عبر معبر رفح من قطاع غزة إلى مصر الأربعاء.
وفي الجانب المصري من رفح، نقلت قناة القاهرة الإخبارية، مشاهد تظهر سيارات إسعاف تدخل المعبر قبل بدء نقل 81 مصابا فلسطينيا إلى مستشفيات مصرية، بحسب مسؤولين مصريين وفلسطينيين
وذكرت مصادر مصرية أن الجرحى الفلسطينيين سيعالجون في مستشفيات مصر على أن يعودوا إلى غزة بعد اكتمال تعافيهم.
كما أوضحت أنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفيات العريش وشمال سيناء لاستقبال الجرحى.
وكشفت هيئة المعابر في غزة السماح لنحو 500 أجنبي بمغادرة القطاع المحاصر، وفق ما أظهرت قوائم بالأسمام نشرتها على حسابها الرسمي في فيسبوك.
وبينت تلك القوائم أسماء الأشخاص الذين يمكنهم المغادرة عبر معبر رفح الحدودي.

جنسيات البلدان
كما شملت اللوائح أسماء مواطنين من أستراليا والنمسا وبلغاريا وإندونيسيا والأردن وفنلندا وجمهورية التشيك واليابان.
بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع بمغادرة غزة


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