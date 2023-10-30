عبيدات يكتب: توقعات من حزب الله

د. ذوقان عبيدات

في العدوان الثلاثي على مصر، كان العرب يأملون تدخل الاتحاد السوفياتي، وهتفت مظاهرات اربد على الأقل:

بولغانين يا عزيز

ألفين صاروخ على باريس!!

وبولغانين لمن لا يعرفه هو رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي!

لكن بولغانين لم يتدخل ولم يطلق أي صاروخ! ولكن يحسب له أنه وقف بقوة إلى جانب العرب، وأنذر فرنسا وبريطانيا وإسرائيل!

وفي معركة بطولات غزة الإيمانية الخارقة،أمِلَ الناس تدخل حزب الله، باعتباره قائد محور المقاومة

وسمعت هتافات مماثلة تطلب

من حسن نصر الله ضرب تل أبيب! ولكنه لم يضرب! علمًا بأنه

شاغل الجبهة الشمالية للعدو،

وسواء كان ذلك مؤثرًا أو غير مؤثر

فإن حزب الله هو الوحيد الذي أطلق نارًا، ولو أنها ليست كافية!

قلت في مقالة سابقة، إن حزب الله هو الأمل، بدليل أن أعداءه وأنصاره سألوا نفس السؤال: أين

حزب الله؟

بتقديري، أنه ليس بعيدًا عن المشاركة التي قال عنها خصومه اللبنانيين توريطًا ودمارًا إلى لبنان، ومن له أصدقاء في لبنان لا شك يعرف، أنهم لا يريدون أي مستوى من تدخل الحزب!

هذا ليس دفاعًا، فالحرب ليست لعبة، بدليل هربت منها جميع الأنظمة العربية التي فضلت أكثرها أن تكون وكالة غوث لا أكثر! عودة إلى حزب الله ، فإنني

أقدر ما يأتي:

١-تلقى هو وإيران تهديدات كافية من الولايات المتحدة صديقة الأمة العربية، ولا أعتقد أنّ أحدًا ما لا يعرف موقفها: عدوة لفلسطين وصديقة للعرب!!!

٢-وبتقديري، ورغم عدم رغبة اللبنانيين بخوض الحرب، وعدم ترحيب أي نظام عربي بها، فإن الحزب لا يستطيع البقاء في موقفه الحالي، فلا مبرر لوجوده إلّا في دعم غزة، سواء كان ذلك

متاحًا الآن أم لا!

سيتحدث حسن نصرالله الجمعة- وبتقديري- سيعلن دخول الحرب أو حصوله على ضمانات بوقف عدوان إسرائيل وبعدم القضاء على حماس !

هذا ليس تنجيمًا! إما توقف الحرب أو توسعها! وهذا يعتمد

على خطط أعداء فلسطين وعلى صمود حماس” الإيماني” لأنه خارق فعلًا!

حينها نقول: لم يتخلّ الاتحاد السوفياتي عن مساندة مصر ضد عدوان ثلاثي؛ فرنسي، إنجليزي، إسرائيلي! لاحظوا أعداؤنا هم أنفسهم! بل زادوا أمريكيًا وأوروبيًا! ولن يتخلى حزب الله عن هويته في المقاومة!

ملاحظة: وقفت جميع الأنظمة العربية مع مصر ٥٦!

وهذا هو الفرق!

وأستعير عبارة سائد كراجة:

فهمت عليّ جنابك!!