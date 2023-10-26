ردًا على بايدن .. الصحة الفلسطينية أسماء وأرقام هويات الشهداء

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينيّة في غزة، عبر مؤتمر صحفي مقتضب ليل الخميس: “قررنا أن نخرج ونعلن تفاصيل وأسماء أكثر من 7000 شهيد، ليعلم العالم بأسره حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، وعلى العالم أن يدرك بأن خلف كل رقم قصة إنسان معلوم الاسم والهوية فأبناء شعبنا ليسوا نكرات يمكن تجاهلهم”.

وبينت الصحة أنّ تقريرًا من أكثر من 200 صفحة سيضمّ أسماء الشهداء وأرقام هوياتهم، وخاصّة أسماء الشهداء الأطفال، وقالت: “ما كُنّا لنعلن أسماء الشهداء لولا التشكيك الذي أبدته واشنطن وتل أبيب، وإننا نرفض هذا التشكيك”.

وكانَ الرئيس الأمريكيّ قال في مؤتمر صحفيّ، الأربعاء، إنّه يشكك بعدد الشهداء الذينَ سقطعوا في عدوان الاحتلال على قطاع غزّة.

لمشاهدة التّقرير كاملًا.. اضغط هنـــــــــا