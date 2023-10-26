بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ردًا على بايدن .. الصحة الفلسطينية أسماء وأرقام هويات الشهداء

26 أكتوبر 2023
ردًا على بايدن .. الصحة الفلسطينية أسماء وأرقام هويات الشهداء

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينيّة في غزة، عبر مؤتمر صحفي مقتضب ليل الخميس: “قررنا أن نخرج ونعلن تفاصيل وأسماء أكثر من 7000 شهيد، ليعلم العالم بأسره حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، وعلى العالم أن يدرك بأن خلف كل رقم قصة إنسان معلوم الاسم والهوية فأبناء شعبنا ليسوا نكرات يمكن تجاهلهم”.
وبينت الصحة أنّ تقريرًا من أكثر من 200 صفحة سيضمّ أسماء الشهداء وأرقام هوياتهم، وخاصّة أسماء الشهداء الأطفال، وقالت: “ما كُنّا لنعلن أسماء الشهداء لولا التشكيك الذي أبدته واشنطن وتل أبيب، وإننا نرفض هذا التشكيك”.
وكانَ الرئيس الأمريكيّ قال في مؤتمر صحفيّ، الأربعاء، إنّه يشكك بعدد الشهداء الذينَ سقطعوا في عدوان الاحتلال على قطاع غزّة.

لمشاهدة التّقرير كاملًا.. اضغط هنـــــــــا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:14

بعد ساعات على انطلاق العملية البرية …أميركا تتوقع خسائر وتحث إسرائيل على استبدال الهجوم البري بهذه الخطة

22:55

عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى القرار العربي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية تقدم به الأردن بعد حصول المشروع على التصويت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة

22:53

عاجل : مصادر محلية في غزة كتائب الشهيد عز الدين القسام تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في محورين الاول بيت حانون والثاني شرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

22:44

وزير الخارجية الصفدي يقول في قناة الجزيرة القطرية إن إسرائيل بدأت فعلا حربا برية على غزة

22:36

عاجل – القوات الاسرائيلية : العمليات الجارية ليست الهجوم الرئيسي

22:11

عاجل – اطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه اليات اسرائيلية قرب المحور الشمالي

21:54

عاجل| مصدر لـ”شبكة قدس”: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

21:37

الان …. تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزة

21:28

نظام الملالي يتحرش بالأردن !!

21:05

عاجل – الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة شمال غزة في مؤشر على التحضير لتحرك قطاعات برية

21:01

فيديو/ القطامين يوجه رسالة للرئيس الامريكي What a shame ؟

20:49

أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة في غزة لا يغتفر

وفيات
وفيات الخميس 26-10-2023وفاة وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلابوفيات الأربعاء 25-10-2023وفيات الثلاثاء 24-10-2023وفيات الاثنين 23-10-2023