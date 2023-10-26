جيش الاحتلال يزعم اغتيال نائب استخبارات القسام

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن تصفية نائب قائد مديرية المخابرات في حماس والذي خطط مع السنوار هجوم حماس في السابع من أكتوبر في غلاف غزة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الخميس، تدوينة على منصة “إكس” ذكر فيها أن طائرة حربية تمكنت بناء على معلومات استخبارية دقيقة لجهاز الشاباك ولهيئة الاستخبارات من تصفية نائب قائد مديرية المخابرات في حماس المدعو شادي بارود.

وتابع:”خلال منصبه السابق كرئيس مديرية الهجوم في مقر العمليات في حماس خطط المدعو شادي بارود مع الارهابي يحيي السنوار خطة الهجوم التي تم تنفيذها في السابع من أكتوبر”.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن أسرة القائد وهم أطفاله الخمسة وزوجته وحماته استشهدوا في قصف في بداية المعركة، وكان على رأس مهمته وفي موقعه طوال هذا الوقت