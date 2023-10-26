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بلدية غزة تحذر من تداعيات تكدس آلاف أطنان النفايات

26 أكتوبر 2023
بلدية غزة تحذر من تداعيات تكدس آلاف أطنان النفايات

وطنا اليوم:أكدت لجنة الطوارئ في بلدية غزة، أن تكدس كميات كبيرة من النفايات في المدينة وفي مكبات مؤقتة سيتسبب بكارثة صحية وبيئية خطيرة، بسبب القصف الاسرائيلي المتواصل الذي يحول دون تمكن طواقم البلدية من الوصول للمكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة.
وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إن حجم النفايات المتراكمة بلغ نحو 16 ألف طن تم تجميعها في أرض سوق فراس ومحطة اليرموك، وهناك مناطق لم يتم جمع النفايات منها بسبب صعوبة وخطورة الوصول إليها بسبب العدوان الإسرائيلي.
وبينت اللجنة أنه تم جمع نحو 50% من النفايات المتكدسة في الشوارع، وتعمل البلدية بطاقة تقترب للنصف بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآليات، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 19 يوماً، تسبب بأزمات كبيرة وحادة في مختلف الخدمات الأساسية بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وتضرر العديد من مرافق المياه والصرف الصحي


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