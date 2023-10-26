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للمرة الأولى منذ عملية طوفان الأقصى .. مسؤولون من حماس وإيران في موسكو

26 أكتوبر 2023
للمرة الأولى منذ عملية طوفان الأقصى .. مسؤولون من حماس وإيران في موسكو

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن ممثلين لإيران وحماس موجودون في موسكو لإجراء مباحثات، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والحركة الفلسطينية قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “وجود ممثلين لهذه الحركة الفلسطينية في موسكو”، وأن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري يتواجد أيضا في العاصمة الروسية، من دون أن تقدم تفاصيل بشأن جدول أعمال المباحثات أو مضمونها.


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