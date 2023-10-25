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العثور على عشريني متوف بعيار ناري في مأدبا

25 أكتوبر 2023
Forensic Science -place of shooting

وطنا اليوم:عثرت الاجهزة الأمنية اليوم الاربعاء على جثة شاب عشريني متوف إثر إصابته بعيار ناري في محافظة مأدبا، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إن بلاغا ورد صباح اليوم إلى غرفة عمليات مديرية شرطة مأدبا يفيد بوجود شخص عشريني متوف إثر إصابته بعيار ناري.
وأضاف، أن المجموعات الأمنية تحركت إلى الموقع على الفور، وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
وأكد أنه تم فتح تحقيق في الحادثة


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