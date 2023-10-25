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وفاة وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلاب

25 أكتوبر 2023
وفاة وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلاب

وطنا اليوم:توفي وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلاب قبل قليل.
انا لله وانا اليه راجعون


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